ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواسير البلاستيك فى الدقهلية

ضبط رجال مباحث التموين بالدقهلية مصنع غير مرخص لانتاج المواسير البلاستيك بالسنبلاوين وحرروا لمديره المحضر اللازم واحالوه الى النيابة العامة.

تلقي اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد فهيم مكاوي مدير مباحث التموين بضبط "عبد الفتاح. ف .ف" - 34 سنة - المدير المسئول عن مصنع لانتاج المواسير البلاستيك ( صرف صحى – مياة ) بالسنبلاوين وبحوزته1050 ماسورة إجمالى طولها 6300 متر مدون عليها جميعا شركة هيثم السيسى ومصنعة بدون ترخيص او سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 و القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون24 لسنة 1977 .

>شملت المضبوطات 500 ماسورة 4 بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 3000 متر و 200 ماسورة نصف بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 1200 متر و 200 ماسورة 2 بوصة بطول 6 متر وإجمالى 1200 متر و 150 ماسورة 6 بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 900 متر بإجمالى مضبوطات .

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 8722 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2015.



>