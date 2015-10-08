ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواسير البلاستيك فى الدقهلية
تلقي اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد فهيم مكاوي مدير مباحث التموين بضبط "عبد الفتاح. ف .ف" - 34 سنة - المدير المسئول عن مصنع لانتاج المواسير البلاستيك ( صرف صحى – مياة ) بالسنبلاوين وبحوزته1050 ماسورة إجمالى طولها 6300 متر مدون عليها جميعا شركة هيثم السيسى ومصنعة بدون ترخيص او سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 و القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون24 لسنة 1977 .
>شملت المضبوطات 500 ماسورة 4 بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 3000 متر و 200 ماسورة نصف بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 1200 متر و 200 ماسورة 2 بوصة بطول 6 متر وإجمالى 1200 متر و 150 ماسورة 6 بوصة طول الواحدة 6 متر بإجمالى 900 متر بإجمالى مضبوطات .
تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 8722 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2015.
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