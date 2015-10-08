أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأقراص قد تحل محل تمارين اللياقة البدنية

Google+ Print
الأقراص قد تحل محل تمارين اللياقة البدنية الأقراص قد تحل محل تمارين اللياقة البدنية

أرشيفية

بينت نتائج دراسة علمية أن ليس بعيدا اليوم الذي ستحل فيه المستحضرات الطبية محل تمارين اللياقة البدنية والرشاقة.

فقد أجرى علماء من جامعتي سيدني الأسترالية وكوبنهاغن الدنماركية دراسة معمقة ومفصلة على تأثير التمارين البدنية في عضلات الإنسان لجهة التغيرات الحاصلة في الخلايا والجزيئات. وهذه النتائج سوف تسمح بابتكار مستحضر طبي يحاكي النتائج التي تعطيها التمارين البدنية.

أجرى العلماء هذه الدراسة على اربعة أشخاص أصحاء ولكنهم لا يمارسون الرياضة، حيث أخذ العلماء عينات من عضلاتهم بعد مضي 10 دقائق على مزاولتهم التمارين البدنية الشديدة. فدرس العلماء هذه العينات واكتشفوا حصول ما قدر بـ 1004 من التغيرات الفريدة من نوعها ، بحسب ما افادت قناة روسيا اليوم.

فيقول الدكتور نولان هوفمان: “العلماء منذ زمن بعيد يفترضون حدوث تغيرات معقدة في عضلات الإنسان بفضل التمارين البدنية. وها نحن الآن تمكنا لأول مرة من رسم خارطة لكيفية حصول هذه التغيرات. ويعتبر هذا اختراقاً علمياً لأنه يسمح للعلماء بابتكار مستحضر طبي يتمكن من محاكاة التغيرات الايجابية الناتجة عن التمارين البدنية”.

وأضاف رئيس الفريق العلمي ديفيد جيمس، من جانبه، أن الرياضة خير علاج للنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وامراض الأعصاب، إلا ان أغلب سكان الأرض ليس بإمكانهم ممارسة هذه التمارين. لذلك سيعوض هذا المستحضر عن التمارين خاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا