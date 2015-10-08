عصير التوت الأزرق يقوى ذاكرة الطلاب ويساعدهم على التركيز

النجاح والتفوق عبارة عن خلطة سحرية تشمل الاجتهاد والمثابرة والتمتع بحالة نفسية جيدة وامتلاك قدرات عقلية قوية، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ريدنج البريطانية أن عصير التوت الأزرق من أفضل الوسائل التى تعزز فرص نجاح الطلاب وتفوقهم.

وأكدت الدراسة التى شملت 21 طالبًا وطالبة خضعوا لفحوصات واختبارات دقيقة، أن عصير التوت الأزرق يساعد الطلاب على استذكار الدروس وأداء الواجبات بالشكل الأمثل، وخاصة ً الطلاب فى المرحلة الابتدائية، حيث ثبت أنه يساهم فى تحسين الذاكرة وتقوية الذاكرة والعديد من الفوائد الأخرى.

>وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أنه يرجع لاحتواء التوت الأزرق على تركزات عالية من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، والتى تساهم فى تحسين تدفق الدم إلى المخ، وتسهل عملية مرور المعلومات عبر الخلايا العصبية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Journal of Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.