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الصحة العالمية: أول أسبوع خال من إصابات إيبولا منذ مارس 2014

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الصحة العالمية: أول أسبوع خال من إصابات إيبولا منذ مارس 2014 الصحة العالمية: أول أسبوع خال من إصابات إيبولا منذ مارس 2014
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأفريقية الثلاث الأكثر تضررا بوباء إيبولا، سجلت أول أسبوع خال من أى حالات إصابة جديدة منذ إعلان تفشى المرض فى مارس عام 2014.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" ، اليوم الخميس، عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قولها، إن أسوأ موجة من نوعها لوباء إيبولا أدت لوفاة أكثر من 11 ألفا فى سيراليون وغينيا وليبيريا، لكن لم تسجل أى حالات إصابة جديدة فى الأسبوع المنتهى فى الرابع من أكتوبر الجارى.

وتراجعت بصورة حادة حالات الإصابة بالمرض هذا العام، لكن منظمة الصحة حذرت من مخاطر عودة ظهور الفيروس مرة أخرى، موضحة أنه يتعين مرور 42 يوما دون ظهور أى إصابات جديدة فى أى بلد لإعلان خلوها من وباء إيبولا.

ويقول الباحثون إن الاتصال الجنسى هو التفسير المرجح لإعادة ظهور الوباء فى المنطقة؛ لأن الفيروس يبقى فى الأنسجة الملساء بالجسم، وفى السائل المنوى فترة تتجاوز فترة الحضانة ليظل بالجسم مدة تصل إلى 90 يوما.

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