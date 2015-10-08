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بعد عام من الخلافات ..ورثة روين ويليامز يتوصلون لتسوية بشأن التركة

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بعد عام من الخلافات ..ورثة روين ويليامز يتوصلون لتسوية بشأن التركة بعد عام من الخلافات ..ورثة روين ويليامز يتوصلون لتسوية بشأن التركة

توصلت أرملة الممثل الراحل روبن ويليامز الذي مات منتحرا العام الماضي وأبناءها إلى تسوية بشأن تركته التي استمر الخلاف عليها قرابة العام.

وكشفت مستندات قضائية بتاريخ 2 أكتوبر،  بينتها المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، أنه تم إنهاء الخلاف بين ورثة وليامز حول 1200 قطعة كان يملكها الراحل.

ووصف محامي سوزان وليامز، زوجة الراحل الثالثة، وهي ليست ام أبنائه الثلاثة، مقترح التسوية “بالمقبول إلى حد كبير”، وقال إنها تمكنت من الإبقاء على المنزل بحوزتها، كما إن بنودا أخرى بانتظار موافقة المحكمة عليها تقر باحتفاظ سوزان وليامز بهدايا زفافها من الممثل الراحل في 2011 وساعة يد كان يستخدمها دائما ودراجة اشتراها الاثنان في شهر العسل.

وفي المقابل سيحصل أبناء وليامز الثلاثة على “أكثر من 50 دراجة وما يزيد على 85 ساعة يد إضافة إلى آلاف الأشياء التي لم يكن عليها خلاف بالمرة مثل تمثال جائزة الأوسكار”.

وكانت سوزان وليامز قد تقدمت بالتماس إلى القضاء في ديسمبر 2014 بشأن التركة.

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