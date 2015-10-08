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القبض على 17 طالبًا في المنيا بتهمة «الهروب» من مدارسهم

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القبض على 17 طالبًا في المنيا بتهمة «الهروب» من مدارسهم القبض على 17 طالبًا في المنيا بتهمة «الهروب» من مدارسهم

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 17 طالبًا بمختلف مراحل التعليم الثانوي العام والصناعي، داخل مراكز الكمبيوتر، وذلك بعد هروبهم من مدارسهم.

على الفور تم اقتيادهم لقسم الشرطة، وتحرير محاضر تهرب من اليوم الدراسي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لانتظام العملية التعليمية داخل المدارس حرصًا على مستقبلهم.

كان اللواء حسن سيف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث، بتمكن العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا، والرائد أحمد حسانين معاون المباحث، بإلقاء القبض على 17 طالبًا بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز العاب الكمبيوتر هاربين من مدارسهم، وتم تحرير محاضر لهم وتسليمهم لأولياء أمورهم وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بالانتظام داخل مدارسهم.

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