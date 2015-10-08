سلاح روسي جديد قادر على إعاقة الصواريخ المضادة للطائرات

تزود شركة التقنيات الإلكترونية (كا إر أ تي) وهي الشركة الرائدة في تصنيع وسائط الحرب الإلكترونية في روسيا،خلال العام الجاري بما يجعل قاذفة القنابل “سو-34″ طائرة للحرب الإلكترونية، ويُعزّز قدرتها على حماية نفسها من الصواريخ المضادة للطائرات.

وقال فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة “كا إر أ تي”، لـ”سبوتنيك”، إن وزارة الدفاع الروسية تبدأ خلال هذا العام (2015) باستلام ما اصطلح على تسميته بالحاويات الزائدة التي تتيح تحويل طائرة “سو-34″ إلى طائرة الحرب الإلكترونية التي لا تستطيع حماية نفسها من الأسلحة المضادة للطائرات فحسب، بل تقدر على الإعاقة التشويشية لرادارات العدو ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات، أي أنها تصبح قادرة على حماية الطائرات الصديقة الأخرى أيضا.

وتبقى طائرة “سو-34″ في الوقت نفسه قادرة على الاضطلاع بوظيفة قاذفة القنابل.

وتحمل طائرات “سو-34″ على أجنحتها الآن وسيطة الإعاقة التشويشية المعروفة باسم “خيبيني” التي تحمي الطائرة من صواريخ المقاتلات المعادية والمضادات الأرضية للطائرات. أما “الحاويات الزائدة” التي تتسلم وزاراة الدفاع الروسية أولى دفعاتها قريبا فستحملها الطائرات تحت جسمها.

وتستطيع طائرة “سو-34″ التحليق لمسافة 4000 كيلومتر، مستخدمة سرعة تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة.

> أما عن تسليحها فهي تحتوي على 12 نقطة تعليق على الأجنحة لحمل صواريخ جو/جو، وجو/سطح، وقنابل، ومدفع عيار 30 ملم.