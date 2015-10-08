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مسؤولون أمريكيون: سقوط صواريخ روسية على إيران كانت متجهة إلى سوريا

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مسؤولون أمريكيون: سقوط صواريخ روسية على إيران كانت متجهة إلى سوريا مسؤولون أمريكيون: سقوط صواريخ روسية على إيران كانت متجهة إلى سوريا

صواريخ-ارشيفية

قال مسؤولون أمريكيون لـ CNN، الخميس، إن بعض الصواريخ التي أعلنت روسيا عن إطلاقها، الأربعاء، من سفن حربية في بحر قزوين تجاه سوريا، سقطت في إيران.

وأضاف المسؤولون أن تقديرات الجيش الأمريكي والاستخبارات توصلت إلى أن 4 صواريخ على الأقل تحطمت خلال طيرانها فوق إيران.

وذكر أحد المسؤولين أنه يحتمل أن يكون هناك ضحايا، قال مسؤول آخر إن ذلك ليس مؤكدا بعد.

ولم يتضح على الفور أين سقطت الصواريخ بالتحديد في إيران، وتتمركز السفن الحربية الروسية جنوب بحر قزوين ما يعني أن المسار المحتمل للصواريخ حتى تصل إلى سوريا هو العبور فوق إيران والعراق.

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