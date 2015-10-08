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لافروف وكيري يناقشان الأوضاع في سوريا وأوكرانيا

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لافروف وكيري يناقشان الأوضاع في سوريا وأوكرانيا لافروف وكيري يناقشان الأوضاع في سوريا وأوكرانيا

لافروف – كيري

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع نظيره الأميركي، جون كيري،  في اتصال هاتفي، الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، .

وأوردت وكالة «سبوتنيك»، بيان «الخارجية الروسية»:”بحسب التكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، في ختام لقائهما على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصل وزيرا خارجية البلدين مناقشة طرق حل الأزمة في سوريا، بما فيها وضرورة تجنب في فضاء سوريا، تنسيق الأعمال في مواجهة تنظيم”داعش” وغيره من المجموعات الإرهابية، تحريك عملية الحل السياسي في سوريا استنادًا لاتفاقية جنيف من 30 يونيو 2012″.

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