نظّفي الحمّام بدقيقتين

ينبغي تنظيف الحمّام، يومياً، فضلاً عن التعزيل الأسبوعي الذي يشمله.

"سيدتي نت" يساعدك في عملية تنظيف الحمّام اليومية، بمدة لا تتعدى الدقيقتين، وفق الآتي:

- تخلّصي من الأغراض المتراكمة في الحمّام (المناشف والملابس المتسخة)، وقومي برمي عبوات مستحضرات العناية بالجسم والشعر الفارغة.

للعاملات: نصائح سريعة للتنظيف

- احرصي على تفريغ سلّة المهملات، من ثم طهريها باستخدام مطهر.

- ضعي القليل من مزيج الخل الأبيض والماء على فوطة نظيفة، وقومي بمسح الأسطح بسرعة.

- قومي بفرك المرحاض بواسطة الفرشاة والمنظّف الخاص به.

- تخلصي من انسداد "البالوعة" بمزيج مؤلّف من صودا الخبز والخل.