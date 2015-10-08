نظّفي الحمّام بدقيقتين

الخميس 08-10-2015 17:44
ينبغي تنظيف الحمّام، يومياً، فضلاً عن التعزيل الأسبوعي الذي يشمله.
"سيدتي نت" يساعدك في عملية تنظيف الحمّام اليومية، بمدة لا تتعدى الدقيقتين، وفق الآتي:
- تخلّصي من الأغراض المتراكمة في الحمّام (المناشف والملابس المتسخة)، وقومي برمي عبوات مستحضرات العناية بالجسم والشعر الفارغة.
للعاملات: نصائح سريعة للتنظيف
- احرصي على تفريغ سلّة المهملات، من ثم طهريها باستخدام مطهر.
- ضعي القليل من مزيج الخل الأبيض والماء على فوطة نظيفة، وقومي بمسح الأسطح بسرعة.
- قومي بفرك المرحاض بواسطة الفرشاة والمنظّف الخاص به.
- تخلصي من انسداد "البالوعة" بمزيج مؤلّف من صودا الخبز والخل.