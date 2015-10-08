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جوزيه غاضبا: أنا الأفضل.. أرفض وضعي مع مرشحين لتدريب الأهلي

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جوزيه غاضبا: أنا الأفضل.. أرفض وضعي مع مرشحين لتدريب الأهلي جوزيه غاضبا: أنا الأفضل.. أرفض وضعي مع مرشحين لتدريب الأهلي

أعرب مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن استيائه الشديد من قيام مجلس إدارة الفريق الأحمر بوضع اسمه في قائمة ترشيحات مع مدربين آخرين قد يكون أي منهم هو مدرب المارد الأحمر المقبل.

وقال البرتغالي لبرنامج الملاعب اليوم:"أنا من أفضل مدربي الأهلي عبر تاريخه، وغير مقبول أن يتم وضعي مع مرشحين آخرين".

وأضاف"من المفترض ألا يوجد أي قائمة ترشيحات يتم وضع اسمي فيها، أنا على القمة".

وأكمل"مع احترامي لباقي المدربين، فإن جوزيه في كفة، والباقي في قائمة أخرى".

وأتم"هم قاموا بإهانتي حينما وضعوا اسمي في قائمة ترشيحات مع أكثر من مدرب آخر".

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فيديو اليوم السابع