بالفيديو - حارس نجوم المستقبل يفشل في تسجيل ' بانينكا ' في سواريز.. ويصد منه ركلة جزاء

خلال زيارة لويز سواريز مهاجم برشلونة لمعسكر نجوم المستقبل المصري المنعقد في إسبانيا حرص على خوض مران مع الفريق.

وقام سواريز بتوجيه اللاعبين في أكثر من مناسبة وتقدم لتنفيذ ركلة جزاء.. نجح في تسجيل واحدة على طريقة "بانينكا" لكن إبراهيم حارس نجوم المستقبل.

وتهيأ حارس نجوم المستقبل لتسديد واحدة ووقف سواريز كحارس مرمى.. وحاول اللاعب المصري أن يسددها "بانينكا" لكن سواريز وقف لها بالمرصاد وتصدى للكرة بصدره.

وكانت أجواء مرحة في معسكر نجوم المستقبل. إذ قام أحدهم بغناء أغنية "عيني على أهل كايرو" وسط تصفيق من اللاعبين بصحبة سواريز.

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