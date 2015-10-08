أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوزيه: كبر سني؟ فيريرا في نفس عمري وحصد الثنائية مع الزمالك

Google+ Print
جوزيه: كبر سني؟ فيريرا في نفس عمري وحصد الثنائية مع الزمالك جوزيه: كبر سني؟ فيريرا في نفس عمري وحصد الثنائية مع الزمالك

يؤمن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن استبعاده من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب كبر سنه أمرا غريبا معطيا المثل بامدرب الزمالك جوزفالدو فيريرا.

ويبلغ جوزيه من العمر 69 عاما وهو أكبر من فيريرا بشهر واحد فقط فالثنائي من مواليد عام 1946.

وتحدث جوزيه لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"يقولون أنني عجوز، لقد فاز فيريرا مع الزمالك بالدوري والكأس في نفس السن".

وعن أزمة تغير الأجيال رد"عندما أتيت إلى الأهلي، بنيت فريقًا قويًا بضم أبوتريكة من الترسانة وبركات من قطر، وحققنا العديد من الإنجازات".

واختتم جوزيه"أحب الأهلي ومصر، وارتبط بعلاقة جيدة مع بعض جماهير الزمالك، وحققت العديد من الإنجازات مع الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع