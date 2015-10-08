جوزيه: كبر سني؟ فيريرا في نفس عمري وحصد الثنائية مع الزمالك

يؤمن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن استبعاده من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب كبر سنه أمرا غريبا معطيا المثل بامدرب الزمالك جوزفالدو فيريرا.

ويبلغ جوزيه من العمر 69 عاما وهو أكبر من فيريرا بشهر واحد فقط فالثنائي من مواليد عام 1946.

وتحدث جوزيه لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"يقولون أنني عجوز، لقد فاز فيريرا مع الزمالك بالدوري والكأس في نفس السن".

وعن أزمة تغير الأجيال رد"عندما أتيت إلى الأهلي، بنيت فريقًا قويًا بضم أبوتريكة من الترسانة وبركات من قطر، وحققنا العديد من الإنجازات".

واختتم جوزيه"أحب الأهلي ومصر، وارتبط بعلاقة جيدة مع بعض جماهير الزمالك، وحققت العديد من الإنجازات مع الأهلي".