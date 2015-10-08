أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استاد هزاع يزيد عدد المقاعد في السوبر بسبب الهجوم المصري

Google+ Print
استاد هزاع يزيد عدد المقاعد في السوبر بسبب الهجوم المصري استاد هزاع يزيد عدد المقاعد في السوبر بسبب الهجوم المصري

اضطرت إدارة استاد هزاع بن زايد المسؤولة عن تنظيم مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري إلى زيادة عدد المقاعد لإتاحة الفرصة لمزيد من المشجعين.

واقتربت التذاكر على النفاذ في استاد هزاع من قبل المصريين في الإمارات الحريصين على دعم فريقهما في القمة المصرية بملعب هزاع يوم الخميس.

وذكرت الصفحة الرسمية لاستاد هزاع بن زايد عبر فيسبوك أنه تم إضافة عدد من المقاعد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير والمشجعين لحضور المباراة.

وذكرت إدارة الاستاد أن التذاكر اقتربت من النفاذ وذلك قبل أسبوع كامل من انطلاق المباراة التي تبدأ في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع