استاد هزاع يزيد عدد المقاعد في السوبر بسبب الهجوم المصري

اضطرت إدارة استاد هزاع بن زايد المسؤولة عن تنظيم مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري إلى زيادة عدد المقاعد لإتاحة الفرصة لمزيد من المشجعين.

واقتربت التذاكر على النفاذ في استاد هزاع من قبل المصريين في الإمارات الحريصين على دعم فريقهما في القمة المصرية بملعب هزاع يوم الخميس.

وذكرت الصفحة الرسمية لاستاد هزاع بن زايد عبر فيسبوك أنه تم إضافة عدد من المقاعد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير والمشجعين لحضور المباراة.

وذكرت إدارة الاستاد أن التذاكر اقتربت من النفاذ وذلك قبل أسبوع كامل من انطلاق المباراة التي تبدأ في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.