علام: قمة السوبر؟ لن نرى في الإمارات ما يحدث في مصر

أشاد جمال علام رئيس اتحاد الكرة باستعدادات الاتحاد الإماراتي لاستضافة مباراة الزمالك والأهلي يوم 15 أكتوبر المقبل في كأس السوبر.

وقال علام: "الاستعداد جيد للغاية، التذاكر قاربت على النفاذ، وقامت اللجنة المنظمة بترقيمها، ولن نرى هناك ما يحدث في مصر".

وأضاف عبر قناة الحياة 2: "أثق أنه لن يوجد تراشق بين جماهير الناديين، لحرصهم على سمعة مصر، فاستحالة أن يسيء مواطن مصري لبلده في بلد آخر".

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "الشاب المصري واعي ويدرك إنه يمثل بلده في الخارج، ويدرك جيدًا أن عليه احترام قوانين الإمارات".