عبد الوهاب: جوزيه فرصته متساوية مع المرشحين الآخرين

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن فرصة مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي في تدريبه خلال الفترة المقبلة متساوية مع كل المرشحين الآخرين.

ويبحث الأهلي عن مدير فني يقود دفة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة فتحي مبروك بعد الهزيمة من أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد استبعد جوزيه من ترشيحاته يوم الأربعاء بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

وتحدث عبد الوهاب لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"جوزيه فرصته متساوية مع أربعة أو خمسة مرشحين آخرين".

وتابع"الحل السياسي هو أن نوافق على عودة جوزيه".

وأضاف"بشكل عام نحن فوضنا محمود طاهر لتولي مسؤولية إدارة ملف اختيار المدرب الجديد وكلنا ندعمه".