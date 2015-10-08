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عبد الوهاب: الأهلي يحتاج مدربا أجنبيا.. وهذا أهم معيار لاختياره

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عبد الوهاب: الأهلي يحتاج مدربا أجنبيا.. وهذا أهم معيار لاختياره عبد الوهاب: الأهلي يحتاج مدربا أجنبيا.. وهذا أهم معيار لاختياره

"الأهلي لا يصلح له إلا مدرب أجنبي" هكذا تحدث محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رأيه حول جنسية المدرب القادم للفريق الأحمر.

ويبحث الأهلي عن مدير فني جديد يقود دفة الفريق عقب إقالة فتحي مبروك بعد الهزيمة من أورلاندو بايرتس في نصف نهائي الكونفدرالية.

وتحدث عبد الوهاب لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"الأهلي لا يصلح له إلا مدرب أجنبي".

وأضاف"تعلمت من صالح سليم أن المدرب الأجنبي هو الأصلح للأهلي دائما، فالمدير الفني المصري لا يتحمل الضغوطات الكبيرة الملقاة عليه".

وتابع"يجب أن يكون المدرب أجنبيا ومعه مساعد من أبناء النادي".

وأكمل متحدثا عن معيار اختيار المدرب الجديد"يجب أن يستطيع قيادة الفريق لأحداث نقلة كبيرة خلال الـ10 أعوام المقبلة مثلما حدث مع هيديكوتي وجوزيه من قبل".

وبسؤاله هل يجب أن يكون سبق له التدريب في المنطقة العربية أو الإفريقية أجاب"أهم شيء هو أن يقوم بعمل طفرة للأهلي".

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فيديو اليوم السابع