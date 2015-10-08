"الصحة": توافر سوفالدى بمراكز الوزارة اعتباراً من السبت المقبل

أعلن المركز الإعلامى لوزارة الصحة أن نقص عقار سوفالدى المستورد من مراكز الكبد التابعة للوزارة خلال الأسبوع الجارى يرجع لعدة أسباب إجرائية، وأن الوزارة قد تعاملت مع تلك المعوقات بشكل فورى وتم التغلب عليها.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن سوفالدى سيتوافر بمراكزها، اعتباراً من السبت المقبل، و أنه سيتم طرح سوفالدى المصرى إلى جانب المستورد، فى مراكز الكبد التابعة لها، فى فترة وجيزة خلال الأسبوع القادم.

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