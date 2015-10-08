بالفيديو والصور.. استبعاد مُدرّسة بالبحيرة بعد اتهامها بضرب تلميذ بسلك كهرباء

قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد إحدى المعلمات بمدرسة "حسن تاج الدين" الابتدائية التابعة لمركز إيتاى البارود، وإحالتها للتحقيق، لاتهامها بضرب أحد تلاميذ المدرسة بسلك كهرباء، لترديده أغنية "تسلم الأيادى" خلال الفسحة، مما أدى إلى إصابته بشكل بالغ.

وأكد "التداوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعرف حتى الآن الميول السياسية لهذه المعلمة، وهل تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أم لا، مضيفا أن التحقيقات هى التى ستكشف ملابسات تلك الواقعة.

وكان والد التلميذ محمد السيد الجوهرى قد تقدم ببلاغ رسمى ضد إحدى معلمات مدرسة حسن تاج الدين الابتدائية بقرية الضهرية بإيتاى البارود، وتدعى "ن.ح.ب"، لاتهامها بضرب نجله بطريقة وحشية بسلك كهرباء خلال فترة الفسحة، لترديده أغنية "تسلم الأيادى".



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