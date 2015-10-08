الصحة تطلق العلاج بكيريفو أول أدوية الجيل الثانى للتخلص من فيرس سى

تطلق بعد قليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتعاون مع شركة أبفى الأمريكية علاج جديد لفيرس سى بأحد عقاقير الجيل الثانى " كيوريفو" بمراكز الكبد التابعة للوزارة.

عقار الكيوريفو يتم تناوله عن طريق الفم وأول علاج يتم تناوله بدون أنترفيرون أو سوفوسبوفير لمدة 3 شهور بنسبة شفاء تقترب من 100% .

يتميز العقار بنسب شفاء عالية كما أنه العقار الوحيد الذي يستخدم للمرضى المصابين بالفشل الكلوى وخاصة مرضى النمط الجينى الرابع الأكثر شيوعا فى مصر .

وقالت نيبال دهبة مسئول العلاقات الحكومية فى شركة أبفى الأمريكية أنه توجد دراسات عالمية عالمية متخصصة للنوع الجينى الرابع من فيروس سى وأجرينا أكبر دراسة، متخصصة حول النوع الجينى الرابع فى مصر للتأكد من مدى أمن العقار فى العلاج، مشيرة الى أن العقار ليس له أى آثار جانبية خطيرة على المرضى .