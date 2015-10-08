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مسئولون أمريكيون لـCNN: سقوط صواريخ روسية على إيران قبل وصولها سوريا

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مسئولون أمريكيون لـCNN: سقوط صواريخ روسية على إيران قبل وصولها سوريا مسئولون أمريكيون لـCNN: سقوط صواريخ روسية على إيران قبل وصولها سوريا
قال مسئولون أمريكيون لـCNN اليوم الخميس، إن بعض الصواريخ التى أعلنت روسيا إطلاقها، أمس الأربعاء، من سفن حربية فى بحر قزوين تجاه سوريا، سقطت فى إيران.

وأضاف المسئولون أن تقديرات الجيش الأمريكى والاستخبارات توصلت إلى أن 4 صواريخ على الأقل تحطمت فوق إيران بينما ذكر أحد المسئولين أنه يحتمل أن يكون هناك ضحايا، وقال مسئول آخر، إن ذلك ليس مؤكدا بعد.

ولم يتضح أين سقطت الصواريخ بالتحديد فى إيران، وتتمركز السفن الحربية الروسية جنوب بحر قزوين ما يعنى أن المسار المحتمل للصواريخ حتى تصل إلى سوريا هو العبور فوق إيران والعراق.

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مصر 365