مصرع سيدة وطفلها وإصابة شخصين من أسرة واحدة فى حريق بوحدة سكنية بالسويس

لقيت ربة منزل وطفلها مصرعهما، واصيب زوجها وطفلها، في حريق نشب بمنزلهما بمدينة السلام، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفي السويس العام، والمصابين للمستشفي العسكري لتلقي العلاج.

كان اللواء جمال عبد الباري مدير امن السويس قد تلقى اخطارا من شرطة النجده يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية فى السلام، وانتقلت عهلى الفور سيارتين اطفاء من نقطة التمركز بالمستقبل، وتبين ان الحريق شب بشقة بالدور الثاني علوي، بطريق السلام – فيصل امتداد طريق القاهرة القديم .

وتبين ان سبب الحريق تسريب باسطوانه الغاز، واسفر عن مصرع ( مها . ا . ع ) 24 سنه، والطفل (محمد . ا . م )، حيث توفيا داخل المنزل مختنقين، وتم نقلهما للمشرحة.

بينما اصيب الزوج ( اسماعيل . م ) وطفلته ، ويرجع ان يكون سبب الحريق وجود تسريب باسطوانه الغاز وحدوث ماس كهربي باحد الاجهزة بغرفة النوم حيث عثر على الزوجه متوفيه داخلها.

تم اخطار النيابة العامة وامرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، ومعرفة ما اذا كان متعمد وما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه، وتحديد حجم الخسائر، وصرحت النيابة بدفن الجثتين .

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