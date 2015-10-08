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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء"نبيل فراج" إلى 24 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء"نبيل فراج" إلى 24 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بقتل اللواء"نبيل فراج" إلى 24 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار حسين قنديل إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج الى 24 أكتوبر لسماع باقى الشهود.
>اليوم السابع -10 -2015

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
>اليوم السابع -10 -2015

وأسندت النيابة للمتهمين تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365