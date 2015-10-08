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تأجيل محاكمة متهمى "خلية الرصد والردع" إلى 25 أكتوبر

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تأجيل محاكمة متهمى "خلية الرصد والردع" إلى 25 أكتوبر تأجيل محاكمة متهمى "خلية الرصد والردع" إلى 25 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى فى أكتوبر منذ قليل برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 21 متهم بتكوين خلية "الرصد والردع" الإرهابية وارتكاب أعمال عنف بالعمرانية إلى 25 أكتوبر الجارى لسماع شهود الإثبات.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال الـ21 - بينهم 9 محبوسين - إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

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