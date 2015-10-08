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ضبط 19 ألف عبوة مبيد حشرى مهربة داخل حاوية بميناء السخنة

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ضبط 19 ألف عبوة مبيد حشرى مهربة داخل حاوية بميناء السخنة ضبط 19 ألف عبوة مبيد حشرى مهربة داخل حاوية بميناء السخنة
ضبطت مباحث ميناء السخنة 19 ألفًا و200عبوة مبيد حشرى محظور دخولها البلاد داخل حاوية ساعات تابعة لشركة استيراد وتصدير بالموسكى.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارًا من اللواء هشام درويش مدير مباحث محور قناة السويس بضبط 19200 كيس مبيد حشرى منزلى محظور استيراده داخل حاوية 40 قدمًا قادمة من دولة الصين مشمولها ساعات يد باسم شركة استيراد وتصدير فى الموسكى.

وبمواجهة صاحب الشركة (م.ح.م) - مقيم بالجيزة - بالمضبوطات نفى علمه بوجودها فى الشحنة فتم التحفظ على المضبوطات وتحريرالمحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365