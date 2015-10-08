حبس موظف ومشرفة نظافة لاتجارهما بالمخدرات فى مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس موظف ومشرفة نظافة فى مكتب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المتواجد بمطار القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالاتجار فى المخدرات.

كان رجال مباحث مطار القاهرة الدولى، ألقوا القبض على المتهمين وقال مصدر أمنى إن معلومات وردت إلى اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار بنشاط الموظف المجرم وبالعرض على اللواء طارق فتحي، مدير أمن المطار، شكل فريقًا لضبطه متلبسًا وأثناء قدومه المطار صباحًا، حاولت قوة القبض عليه فقاومها وبالسيطرة عليه تبين حيازته كمية من الحشيش وأقراص الترامادول ومبلغ فتحرر له المحضر اللازم وإحالته مع مشرفة النظافة إلى النيابة.

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