ننشر أرقام وجنسيات ضحايا حادث تدافع منى

بعد اسبوعين على التدافع الذى شهده موسم الحج فى مكة المكرمة ارتفعت الحصيلة الخميس الى اكثر من 1200 قتيل بحسب ارقام 28 دولة، ما فاق بكثير حصيلة 769 قتيلا الرسمية التى اعلنتها السعودية

ولم تعلن الرياض حتى الان جنسيات وعدد قتلى الكارثة التى وقعت فى 24 سبتمبر، لكن بحسب الارقام الرسمية التى جمعتها فرانس برس، بلغ عدد القتلى 1221 الخميس.

>وما زال مئات الحجاج فى عداد المفقودين منذ التدافع الذى وقع اثناء رمى الجمرة الكبرى فى مشعر منى، بحسب الحكومات او لجان تنظيم الحج الوطنية.

>فى ما يلى تعداد للقتلى بحسب الجنسيات على ما اعلنت بلدانها:

>- ايران: 464

>- مصر: 148

>- اندونيسيا: 120

>- باكستان: 76

>- نيجيريا: 64

>- مالي: 60

>- السنغال: 54

>- الهند: 51

>- النيجر: 28

>- المغرب: 27

>- الجزائر: 24

>- الكاميرون: 20

>- ساحل العاج: 14

>- اثيوبيا: 13

>- تشاد: 11

>- ليبيا: 10

>- الصومال: 8

>- كينيا: 6

>- غانا: 5

>- جزر موريشوس: 5

>- تنزانيا: 4

>- تونس: 4

>- هولندا: 1

>- بوركينا فاسو: 1

>- بوروندي: 1

>- عمان: 1

>- الاردن: 1

>- بنين: عدد غير محدد