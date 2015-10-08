محكمة تشيكية تقضى بسجن أمير قطرى أدين بالتعدى الجنسى على قاصرات

أدانت محكمة فى العاصمة التشيكية، براغ، أحد أفراد العائلة المالكة فى قطر بالتعدى الجنسى على قاصرات، وحكمت عليه بالسجن 11 شهرا وثمانية أيام.

وأدين حمد بن عبد الله بن ثانى آل ثان عام 2005 بالتعدى جنسيًا على فتيات قاصرات بجمهورية التشيك وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا، وتم تسليمه إلى قطر قبل أن تلغى محكمة الاستئناف الحكم، وأكدت قطر للتشيك على أنه سيحاكم هناك.

وعندما لم تحاكمه قطر، أعادت السلطات التشيكية المحاكمة فى عام 2009 وأصدرت مذكرة توقيف دولية ضده عام 2011، وصدر الحكم عليه غيابيا، لكن آل ثان وافق على المحاكمة.

ويغطى قرار المحكمة اليوم الخميس، الفترة التى قضاها آل ثان معتقلا فى التشيك، وستنتهى القضية إذا لم يستأنف الادعاء الحكم.

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