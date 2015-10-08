أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

دراسة علمية : الإفراط في تناول القهوة يؤثر سلبيًا على عمل المثانة

Google+ Print
دراسة علمية : الإفراط في تناول القهوة يؤثر سلبيًا على عمل المثانة دراسة علمية : الإفراط في تناول القهوة يؤثر سلبيًا على عمل المثانة

بينت نتائج آخر دراسة علمية معمقة عن تأثير القهوة في جسم الإنسان، أن الافراط في تناول القهوة يؤثر سلبيا في عمل المثانة.

ويقول العلماء من بريطانيا الذين أجروا الدراسة ان النساء اللواتي يتناولن أربعة فناجين قهوة يوميا أو أكثر يمكن ان تظهر لديهن مشاكل في عمل المثانة، وقد تصل الى اصابتهم بعدم التحكم بعملية التبول أي ما يسمى “سلس البول”.

ولكن العلماء يشيرون الى انه ليس من الضروري الامتناع عن تناول القهوة، بل يكفي التقليل من الكمية التي تتناولها المرأة خلال اليوم. وفي ما عدا هذا يؤكد العلماء ان للقهوة فوائد لصحة الإنسان عند تناوله بكميات معقولة. أي أقل من اربعة فناجين يوميا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا