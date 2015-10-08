دراسة علمية : الإفراط في تناول القهوة يؤثر سلبيًا على عمل المثانة

بينت نتائج آخر دراسة علمية معمقة عن تأثير القهوة في جسم الإنسان، أن الافراط في تناول القهوة يؤثر سلبيا في عمل المثانة.

ويقول العلماء من بريطانيا الذين أجروا الدراسة ان النساء اللواتي يتناولن أربعة فناجين قهوة يوميا أو أكثر يمكن ان تظهر لديهن مشاكل في عمل المثانة، وقد تصل الى اصابتهم بعدم التحكم بعملية التبول أي ما يسمى “سلس البول”.

ولكن العلماء يشيرون الى انه ليس من الضروري الامتناع عن تناول القهوة، بل يكفي التقليل من الكمية التي تتناولها المرأة خلال اليوم. وفي ما عدا هذا يؤكد العلماء ان للقهوة فوائد لصحة الإنسان عند تناوله بكميات معقولة. أي أقل من اربعة فناجين يوميا.