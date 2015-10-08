نباتات تستخدم قطرات المطر للقبض على فرائسها من الحشرات

تستفيد نباتات Nepenthes gracilis المفترسة من قطرات المطر كمصدر للطاقة يساعدها على القبض سريعاً على فرائسها من الحشرات.

وبما أن كل النباتات تتصف عموما ببطء حركتها الشديد، تعتبر النباتات المفترسة المذكورة فريدة من نوعها لأن أغطية أكوازها (أوعيتها الشبيهة بكوز متدلٍّ) تنغلق عند وقوع حشرات فيها خلال أجزاء من الثانية.

كما اكتشف العلماء أن تلك النباتات المفترسة تعلمت الاستفادة من طاقة قطرات المطر المتساقطة لإسقاط الحشرات التي تختفي في أسفل أغطية أكوازها إلى داخل هذه الأكواز حيث تقوم بهضمها. وتساوي سرعة الحركات التذبذبية هذه سرعة انطلاق الجراد من الأرض قبل تحليقه تقريبا.

وتعتبر هذه الظاهرة الأولى من نوعها حين تستخدم نباتات مفترسة لصيدها مصدر طاقة خارجيا علماً أنها في الواقع من النباتات المفترسة التي تتصيد بطريقة سلبية.