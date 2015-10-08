أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نباتات تستخدم قطرات المطر للقبض على فرائسها من الحشرات

Google+ Print
نباتات تستخدم قطرات المطر للقبض على فرائسها من الحشرات نباتات تستخدم قطرات المطر للقبض على فرائسها من الحشرات

تستفيد نباتات Nepenthes gracilis المفترسة من قطرات المطر كمصدر للطاقة يساعدها على القبض سريعاً على فرائسها من الحشرات.

وبما أن كل النباتات تتصف عموما ببطء حركتها الشديد، تعتبر النباتات المفترسة المذكورة فريدة من نوعها لأن أغطية أكوازها (أوعيتها الشبيهة بكوز متدلٍّ) تنغلق عند وقوع حشرات فيها خلال أجزاء من الثانية.

كما اكتشف العلماء أن تلك النباتات المفترسة تعلمت الاستفادة من طاقة قطرات المطر المتساقطة لإسقاط الحشرات التي تختفي في أسفل أغطية أكوازها إلى داخل هذه الأكواز حيث تقوم بهضمها. وتساوي سرعة الحركات التذبذبية هذه سرعة انطلاق الجراد من الأرض قبل تحليقه تقريبا.

وتعتبر هذه الظاهرة الأولى من نوعها حين تستخدم نباتات مفترسة لصيدها مصدر طاقة خارجيا علماً أنها في الواقع من النباتات المفترسة التي تتصيد بطريقة سلبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا