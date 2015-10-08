اقوى 5 مشروبات تخسيس و تنحيف-جرب احدى اهم مشروبات النحافة و استمتع بجسم رشيق في اسرع وقت

اخترنا لك مجموعة #من الشروبات الفعالة و السريعة لحرق الدهون كما انها مجربة و مضمونة بشهادة الخبراء نقدمها لك عبر المقال التالي.

اولا نقدم لك مشروب سد الشهية فعال و مجربة

مقادير مشروب سد الشهية:

أوراق نعناع طازجة

نصف حبه خيار

كوب ماء مثلج

عصير ليمون

ملعقة عسل

2 ثمرة كيوي

تفاحة خضراء

طريقة عمل مشروب سد الشهية:

تمزج جميع مكونات مشروب د الشهية قبل الشرب مباشرة فى الخلاط الكهربائي، وإذا ارتى الحصول على أفضل النتائج، يفضل تناوله بدلا #من وجبة العشاء.

اقوى 5 مشروبات تخسيس و تنحيف

مشروب الشاي الأخضر :

مشروب الشاي الأخضر صورة مشروب الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر أهم وأولى الوسائل لحرق الدهون في الجسم وخصوصا منطقة البطن و يستعمل في معظم أنظمة الرجيم الصحية ، فهو مستحضر طبيعي يقوم بامتصاص الدهون وحرقها ، لذلك يمكنك شُرب الشاي الأخضر مرتين يومياً للحصول على نتائج سريعاً ، ويُفضل شرب الشاي الأخضر صباحاً قبل الفطار ومساءً قبل النوم .

مشروب البابونج والقرفة :

مشروب البابونج والقرفةصورة #من مشروب البابونج والقرفة

قومي بمزج ملعقة صغيرة #من البابونج ومسحوق القرفة في كوب دافئ #من الماء ، ويتم شربهم مرتين يومياً . فهذا المشروب سوف يساعدك كثيرا على حرق الذهون بمنطقة البطن و في نفس الوقت يعد أفضل رجيم تخسيس البطن سريعا 2015.

مشروب بذور الشمر :

مشروب بذور الشمرمشروب بذور الشمر

أحضري بذور الشمر وقومي بغليها في الماء ، وصفي السائل منها واحرصي على شربها مرتين يومياً ، فحبة الشمر لها دور كبير في إزالة الوزن والتخلص #من الدهون التي تظهر الشكل بأنه غير متناسق ، رجيم مميز لحرق الذهون بمنطقة البطن.

مشروب الكمون والبابونج :

مشروب الكمون والبابونج مشروب الكمون والبابونج

قومي بمزج ملعقة صغيرة #من مسحوق البابونج والكمون في كوب دافئ #من الماء صباحاً ومساءً ، فهذه الخلطة مهمة جداً للحصول على رجيم البطن وحرق الدهون . و هذا فيديو يبين جميع فوائد البابونج الصحية.

مشروب الشاي الأخضر والمريمية :

مشروب الشاي الأخضر صورة مشروب الشاي الأخضر

يمكن شُرب الشي الأخضر مع مزيج #من الأعشاب للحصول على بطن مشدود وخالي #من الدهون ، لذلك قومي بمزج الشاي الأخضر مع ملعقة صغيرة #من المريمية في كوب #من الماء مرتين يومياً .

أفضل طرق حرق الدهون

التمرينات الرياضية: يعتبر #من أكثر الطرق التقليدية، التي تعمل على حرق الدهون في الجسم، وكذلك تخسيس الوزن، فكلما زادت حركة الجسم بممارسة الرياضة، احتاج كمية أكبر #من الطاقة، فيعمل الجسم -كما ذكرنا سابقاً- في هذا المقال على حرق الدهون والمركبات الدهنية؛ لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ولا يعني ذلك القيام بتمرينات مجحفة، فقد لا يأتي ذلك بنتائج سريعة كما تظن، ولكن بعض التمرينات الرياضية الخفيفة: كركوب الدرجات، أو الجري، أو حتى المشي يساعد في حرق دهون البطن، والحصول على بطن رشيقة.

الأطعمة الغنية بالبروتينات وفيتامين (c) تشير الدراسات أن الأطعمة الغنية بالبروتينات تسبب الشعور بالشبع السريع، ويعمل على حرق السعرات الحرارية، مما يقلل #من تراكم الدهون، وتشير دراسات أخرى أن السيدات اللاتي لا يتناولن كمية كافية #من فيتامين (سي) قد أصبن بالسمنة؛ ذلك لأن فيتامين (سي) يساعد على تكوين مركب الكارنتين، الذي له فضل على تحويل الدهون إلى طاقة لفائدة الجسم.

تجنب شرب المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على الكثير #من السكر، الذي يصعب على الجسم التخلص منه، فيقوم بدروه بتحويلها إلى مركبات دهنية، وكذلك يحتوي الكثير #من السعرات الحرارية، التي لا قيمة غذائية لها، مما يساعد على تراكم الدهون وزيادة الوزن؛ لذلك نجد ارتفاع نسبة السمنة في أمريكا مثلاً؛ ذلك لاعتمادهم الكبير على المشروبات الغازية، فإذا كنت جاداً في التقليل #من وزنك وحرق الدهون، فتجنب شرب هذه المشروبات.

الشاي الأخضر: أثبتت الدارسات والأبحاث على أن الشاي الأخضر يعمل على تخسيس الوزن؛ لفاعليته العالية في حرق الدهون والسعرات الحرارية، ويعتبر الشاي الأخضر #من مضادات الأكسدة، ويقوي مناعة الجسم، فشرب كوب واحد يومياً يعمل على حرق نسبة عالية #من الدهون؛ مما يساعدك على بناء جسم رشيق وصحي.

الأكل ببطء: نعم! لا تستغرب فالأكل ببطء يعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء سريعاً، وبالتالي أكل كمية أقل #من الدهون يزيد #من نسبة حرق الدهون، وكفاءة الجهاز الهضمي، فالأكل ببطء #من الطرق التي بنصح باتباعها لتخسيس الوزن.

عدم تناول العشاء بعد الثانية عشر ليلاً: يحذر مختصو التغذية #من تناول وجبة العشاء بعد منتصف الليل لأولئك الذين لا يرغبون بزيادة الوزن؛ لأنه بعد منتصف الليل تبدأ أنشطة الجسم بالخمول وتقل تدريجياً؛ وبالتالي تقل فرصة حرق الدهون، وتحويلها إلى طاقة وعوضاً عن ذلك يعمل الجسم على ترسيبها وتراكمها.

الفلفل الأحمر والبهارات الحارة: يعمل الفلفل والبهارات الحارة على زيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم إلى 50% ؛ وذلك لاحتوائهما على مادة الكابسيسين .

النوم: إذا كنت تفكر بالسهر في الليل، والتأخر في النوم، فإن ذلك يعني تأخرك بالاستيقاظ ؛ لإن الجسم يحتاج لأخذ قسطاً جيداً #من الراحة؛ مما يعمل على إرباك الساعة البيولوجية، ويعيق عملية التمثيل الغذائي في الجسم؛ مما يزيد #من تراكم الدهون في الجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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