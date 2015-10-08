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من انستقرام: سحر فؤاد بمكياج للبشرة السمراء

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من انستقرام: سحر فؤاد بمكياج للبشرة السمراء من انستقرام: سحر فؤاد بمكياج للبشرة السمراء

الخميس 08-10-2015 18:38

الجمال هو ما يجمع بين الهندسة المدنية وعالم المكياج والموضة، وهو ما ترجمته المدونة الشهيرة سحر فؤاد، التي يتابعها ما يزيد على 95 ألف شخص في عالمها الافتراضي على انستقرام.

الشابة المصرية التي تُظهر شغفاً بعالم الأزياء، تعتمد أسلوباً خاصاً بالمكياج، يليق بلون بشرتها السمراء. هي

تعتمد مكياجاً واحداً في إطلالاتها المختلفة، لولا الاختلاف في تفاصيل بسيطة كلون أحمر الشفاه أو أحمر الخدود. فهي تعتمد الأي لاينر مع القليل من ظلال العيون لدرجة أنه يكاد لا يظهر ظلال العيون، وتنسّقه مع أحمر شفاه قاتم، يليق بسحنتها العربية ولونها المصري المميّز.
أما في ما يخصّ بودرة الخدود، فهي تختار الألوان الناعمة الطبيعية والترابية، فتضفي مزيداً من التألق على بشرتها.

تتقن سحر فؤاد كيفية الاستفادة من رسم حاجبيها لإظهار جاذبية عينيها، وهي تعتمد الحاجب العريض، الذي يليق بجبينها العريض ولفّة التربان الخاصة بها.

باختصار: تعرف المدونة كيفية إظهار جمال سحنتها السمراء واعتماد مكياج مناسب ومميز، يُظهر شخصيتها، بتميّز.
تابعي بالصور مكياج سحر فؤاد، وأخبرينا رأيك!

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