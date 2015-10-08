مصرع سيدة وطفلها وإصابة شخصين من أسرة واحدة في حريق داخل شقة بالسويس

لقيت ربة منزل وطفلها مصرعهما، وأصيب زوجها وطفلها، في حريق نشب بمنزلهما بمدينة السلام، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى السويس العام، والمصابين للمستشفى العسكري لتلقي العلاج.

كان اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس قد تلقى اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية في السلام، وانتقلت على الفور سيارتين اطفاء من نقطة التمركز بالمستقبل، وتبين ان الحريق شب بشقة بالدور الثاني علوي، بطريق السلام – فيصل امتداد طريق القاهرة القديم .

وتبين إن سبب الحريق تسريب باسطوانه الغاز، واسفر عن مصرع ( مها . ا . ع ) 24 سنه، الطفل ( محمد . ا . م )، حيث توفيا داخل المنزل مختنقين، وتم نقلهما للمشرحة، بينما اصيب الزوج ( اسماعيل . م ) وطفلته ، ويرجع ان يكون سبب الحريق وجود تسريب باسطوانه الغاز وحدوث ماس كهربي باحد الاجهزة بغرفة النوم حيث عثر على الزوجه متوفيه داخلها.

وتم اخطار النيابة العامة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، ومعرفة ما اذا كان متعمد وما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه، وتحديد حجم الخسائر، وصرحت النيابة بدفن الجثتين.