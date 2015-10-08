المحكمة العليا بكتالونيا: ميسي ووالده يُحاكمان في تهرب ضريبي قيمته 4.16ملايين يورو

عادت المحمكة العليا في مقاطعة كتالونيا التي تدعو للانفصال عن إسبانيا، اليوم، وأعلنت أن النجم الأرجنتيني ووالده سيحاكمان في 3 تهم قد تؤدي إلى سجنهما.

كان المدعي العام في مقاطعة كتالونيا قررت، يوم الثلاثاء الماضي، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس له ذنب في التهم التي وجهت إليه،

وكانت التهم الموجهة إلى ميسي ووالده تدو حول الاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية عامي 2007 و 2009 لعدم دفع 4.16 ملايين يورو من عائدات حقوق بيع صور وإعلانات للنجم الأرجنتيني.

وينفي اللاعب ووالده هذه التهم ويلقيان باللائمة على عاتق وكيل أعمال اللاعب سابقا.

يورو سبورت