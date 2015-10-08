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مصر وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم في مجال المكتبات

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مصر وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم في مجال المكتبات مصر وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم في مجال المكتبات

جانب من توقيع المذكرة

وقعت وفيتنام، أمس الموافق 8 أكتوبر الجاري، مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية والمكتبة الوطنية الفيتنامية.

وبمقتضى المذكرة، يُعمل على تنمية الخبرات وتطويرها في مجالات حفظ التراث الثقافي وترميمه وإدارته، وتبادل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمعارض الخاصة بالكتب النادرة وأوائل المطبوعات والمخطوطات.

وقع عن الجانب المصري السفير يوسف كمال بطرس، وكيو توي ها مديرة المكتبة الوطنية عن الجانب الفيتنامي، وذلك خلال المراسم التي جرت بمقر المكتبة في هانوي بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية والسكرتير الثان محمود يحيى من السفارة المصرية.

أعرب السفير المصري خلال كلمة بهذه المناسبة عن ثقته في أن يسهم توقيع مذكرة التفاهم في توطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والفيتنامي، بما يعزز من علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الأخرى.

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