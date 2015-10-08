تجديد حبس الممثل هيثم محمد وصديقه بتهمة تعاطي الهيروين

قبلت محكمة «جنح مستأنف» القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حاتم العربي، استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل الممثل الشاب هيثم محمد، وسائق ومهندس، وجددت حبسهما 15 يومًا بتهمة تعاطي مخدر الهروين.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمدينة بدر، ألقت القبض على الفنان هيثم محمد، وأحد أصدقائه أثناء تعاطيهما الهيروين داخل سيارة ملاكي. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 12 جرامًا من مخدر الهيروين وسرنجة، وأمكن التحفظ علىهما والسيارة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبسهما 4 أيام.

وخلال نظر تجديد حبس المتهمين، قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم، إلا أن النيابة استأنفت على القرار لتقرر المحكمة تجديد حبس المتهمين.