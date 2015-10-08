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الزمالك يلغي التحقيق مع باسم مرسي

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الزمالك يلغي التحقيق مع باسم مرسي الزمالك يلغي التحقيق مع باسم مرسي

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على أن أزمة باسم مرسي مهاجم الفريق مع باسم مرسي انتهت تماما.

وقال أحمد مرتضى إن إدارة النادي ألغت التحقيق مع اللاعب، نافيًا توقيع أي عقوبات مالية على باسم مرسي.

وأضاف عبر قناة "النهار ": "باسم من اللاعبين المقربين لرئيس النادي، وهو من أصر على ضمه من الإنتاج الحربي رغم أنه كان الخيار الرابع، واعترض أحمد سليمان عضو المجلس على التعاقد معه".

وأشار إلى أن هداف الزمالك الموسم الماضي أجرى اتصالاً برئيس النادي أمس، لإنهاء المشكلة تماما.

وأتم أحمد مرتضى: "تم إلغاء كافة العقوبات على باسم مرسي وعلي جبر، والتركيز الآن منصب على مباراة الأهلي في السوبر".

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