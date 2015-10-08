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مرتضى منصور رئيسًا لبعثة الزمالك في السوبر

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مرتضى منصور رئيسًا لبعثة الزمالك في السوبر مرتضى منصور رئيسًا لبعثة الزمالك في السوبر

قرر مجلس إدارة الزمالك إسناد رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 14 أكتوبر بالإمارات إلى رئيس النادي مرتضى منصور.

وأشار إلى أن بعثة الفريق ستسافر يوم 12 أكتوبر، وسيخوض الفريق معسكرًا قصيرًا للاستعدادًا للمباراة.

وأضاف عبر قناة "النهار " أنه سيلحق بالبعثة يوم 14 أكتوبر، ويغادر الإمارات عقب اللقاء لارتباطه بانتخابات مجلس الشعب.

وأشاد عضو مجلس إدارة الزمالك بالإجراءات التنظيمية للمباراة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تنتقل تجربة البيع الإلكتروني للتذاكر إلى .

وأتم: "المباراة ستكون احتفال أكثر من مجرد لقاء تنافسي، وأتمنى التوفيق للزمالك".

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