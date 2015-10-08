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الزمالك يرد على المطالبة بإقالة إسماعيل يوسف

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الزمالك يرد على المطالبة بإقالة إسماعيل يوسف الزمالك يرد على المطالبة بإقالة إسماعيل يوسف

نفى أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك أن يكون زميله بالمجلس سيف العماري قد طالب بإقالة إسماعيل يوسف مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق.

وأوضح أحمد مرتضى"العماري لم يطلب إقالة مدير الكرة، بل قال إن هناك قصور من الجهاز الفني في التعامل مع بعض الملفات مثل أزمة باسم مرسي".

وأضاف عبر قناة "النهار " يوم الخميس"العماري طالب بتدخل الجهاز الفني لإنهاء الأزمة، ولم يحدد أسماء بعينها".

وأتم: "العماري نفسه يدرك إن الجهاز الفني ناجح، وقاد الفريق ليكون بطل في الدوري والكأس، إلا أن البعض يريد إثارة المشاكل".

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فيديو اليوم السابع

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