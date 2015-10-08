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أفغانستان تطلب من روسيا دعمها لمكافحة الإرهاب على أرضها

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أفغانستان تطلب من روسيا دعمها لمكافحة الإرهاب على أرضها أفغانستان تطلب من روسيا دعمها لمكافحة الإرهاب على أرضها

النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم

ناشد النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم موسكو بدعم كابول في مكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، سلطان فايزي، أن روسيا تقوم بتقييم الوضع في أفغانستان لترى ما الذي يمكن أن تقدمه للمساعدة”، مشيراً إلى أن روسيا ملتزمة بدعم أفغانستان من حيث مساعدة قواتها الجوية والعسكرية.

وأضاف فايزي “نفتقر إلى الدعم الجوي والأسلحة والذخيرة، ونحتاج إلى الكثير من الدعم والمساندة لمكافحة الإرهاب”.

وأكد على أنه تم إبلاغ الرئيس الأفغاني لدى زيارته إلى روسيا، بقلق المسؤولين من ظهور مسلحي “داعش” في أفغانستان واستيلائهم على المزيد من الأراضي، وسيطرة حركة طالبان على إقليم قندوز في شمال أفغانستان الأسبوع الماضي.

المصدر: sputnik

 

 

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