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وزارة الدفاع الروسية : القوات الجوية استهدفت 27 موقعًا للإرهابيين في سوريا

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وزارة الدفاع الروسية : القوات الجوية استهدفت 27 موقعًا للإرهابيين في سوريا وزارة الدفاع الروسية : القوات الجوية استهدفت 27 موقعًا للإرهابيين في سوريا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشنيكوف أن طائرات القوات الجوية الروسية قامت، في ليلة 8 أكتوبر بـ 22 طلعة جوية استهدفت 27 موقعا للإرهابيين في سوريا.

وقال كوناشنيكوف، وفقًا لـ”سبوتنيك”: “ضربت قاذفات “سو-25″ و”وسو-34″ ثمانية معاقل للمسلحين في محافظة حمص، وتمكنت من تدمير تحصينات المسلحين بالكامل”.

وأضاف اللواء “شنت مقاتلات سو-25 وسو-34 غارات على 11 موقعا لمعسكرات تدريب مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظتي حماة والرقة، وتم تدمير البنية التحتية الخاصة لتدريب الإرهابيين.”.

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