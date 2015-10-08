بالصور.. جميلات فلسطين يقاومن الاحتلال الإسرائيلى بالحجارة

واصلت جميلات فلسطين مقاومة الاحتلال الاسرائيلى فى القدس المحتلة بجوار الشبان الفلسطينيين باستخدام "الحجارة" ، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب جدار الفصل العنصرى ببيت إيل شمالى مدينة رام الله، سقط على أثرها جرحى فلسطينيون بعد إطلاق الجيش الإسرائيلى الرصاص وقنابل الغاز عليهم،

وكانت الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم الخميس، جددت اقتحامها للمسجد الأقصى، من باب المغاربة، تعززها عناصر وحدات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على بواباته. وقام المستوطنون بجولات "استفزازية" فى أرجاء المسجد، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال "شارع الواد" الذى شهد عملية طعن إسرائيلى قبل عدة أيام، والواصل إلى بوابات القدس القديمة.



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