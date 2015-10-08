الحكومة الفلسطينية تدين اعتداء المستوطنين على وزير الاتصالات

أدان مجلس الوزراء الفلسطينى اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، أثناء عودته لمنزله قرب نابلس، وتحطيم سيارته وإصابته بجروح.

واعتبر المجلس أن استمرار التصعيد الذى يقوم به المستوطنون، واعتدائهم على الوزير دليلا إضافيا على استهدافهم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ومواصلتهم لإرهابهم بحق الشعب الفلسطينى.

وجددت الحكومة الفلسطينية التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء رامى الحمد الله بأن جرائم المستوطنين تشعل الأوضاع فى المنطقة، وأن على الحكومة الإسرائيلية تحمل المسئولية الكاملة فى وقف جرائم المستوطنين، ووقف تصعيد قوات الاحتلال خاصة فى مدينة القدس المحتلة.

كما جددت الحكومة مطالبتها مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بالتدخل الفورى لوقف انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة فى القدس.