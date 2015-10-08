وزارة الخارجية: اجتماع موسع خلال أيام لمتابعة ملف سد النهضة

اتفق وزيرا الخارجية سامح شكرى والرى حسام الدين مغازى على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة، تشارك فيه جميع الجهات الوطنية المعنية بمتابعة ملف سد النهضة، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التي تتم لاستكمال عملية الإعداد للمشاركة المصرية في اجتماعات اللجنة الثلاثية ، وبما يضمن شمولية التقييم ووضوح الرؤية بشأن الأهداف المطلوب تحقيقها.

واستضافت الخارجية صباح اليوم جلسة محادثات مطولة بين شكرى ومغازى ووفد من خبراء وزارة الري، حيث تناولت مراجعة شاملة لخطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الشقيقة من أجل تعزيز العلاقات المصرية معها بما يحقق مصالح الطرفين، كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمسار المفاوضات الفنية الخاصة باللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية المعنية بإجراء الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن دوزير الموارد المائية والري قدم خلال الاجتماع عرضاً متكاملاً لمسار المحادثات الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية، وتم مناقشة الاستعداد للاجتماع القادم للجنة الثلاثية المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاجتماع القادم للجنة الثلاثية يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتى فى أعقاب اللقاء الهام الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى "هايلا ماريام ديسالين" فى نيويورك مؤخرا، والذى تم الاتفاق فيه على أهمية التعجيل بمسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة.