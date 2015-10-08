أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. مراحل إعادة إعمار قرية النخيلة بعد مبادرة حديد المصريين

Google+ Print
بالفيديو.. مراحل إعادة إعمار قرية النخيلة بعد مبادرة حديد المصريين بالفيديو.. مراحل إعادة إعمار قرية النخيلة بعد مبادرة حديد المصريين
كشف لم تتجاوز مدته عشر دقائق تفاصيل الماسأة التى كانت تعيشها قرية النخيلة بمركز أبوتيج محافظة أسيوط، والمشاكل التى كان أهالى القرية يواجهونها من حياة غير آدمية داخل منازل متهالكة وغير آمنة تعرض حياتهم وحياة أبنائهم لبرد الشتاء وحر الصيف، بالإضافة الى خطر الزواحف القاتلة.

الفيديو سجل مراحل إعادة الإعمار بالكامل منذ بداية العمل بها فى مبادرة مجموعة حديد المصريين والتى سجلت طالب الاهالى قبل بدء العمل وتلخصت أزمتهم فى عدم توفر المياه والكهرباء.

ورصد الفيديو أعمال إعادة الاعمار التى تمت بالمنازل سواء بهدمها او اعادة بنائها او التسقيف والمحارة والدهانات والابواب والشبابيك والسراميك وتوصيل المياه والكهرباء بالإضافة إلى توزيع المشاريع التنموية والاثاث المنزلى الكامل.

ووجه الأهالى خلال الفيديو الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تكفله باعادة إعمار منازلهم وتحويلها من "خرابات" غير صالحة للحياة، إلى منازل تكفل لهم حياة كريمة، ومعيشة آمنة.

الجدير بالذكر ان النخيلة تعد القرية السادسة التى تقوم " حديد المصريين " باعمارها بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة اعمار القرى الأكثر فقراً واحتياجاً بالصعيد، والتى أطلقها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة فى يونيو 2014 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات