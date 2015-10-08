بالفيديو.. مراحل إعادة إعمار قرية النخيلة بعد مبادرة حديد المصريين

كشف فيديو لم تتجاوز مدته عشر دقائق تفاصيل الماسأة التى كانت تعيشها قرية النخيلة بمركز أبوتيج محافظة أسيوط، والمشاكل التى كان أهالى القرية يواجهونها من حياة غير آدمية داخل منازل متهالكة وغير آمنة تعرض حياتهم وحياة أبنائهم لبرد الشتاء وحر الصيف، بالإضافة الى خطر الزواحف القاتلة.

الفيديو سجل مراحل إعادة الإعمار بالكامل منذ بداية العمل بها فى مبادرة مجموعة حديد المصريين والتى سجلت طالب الاهالى قبل بدء العمل وتلخصت أزمتهم فى عدم توفر المياه والكهرباء.

ورصد الفيديو أعمال إعادة الاعمار التى تمت بالمنازل سواء بهدمها او اعادة بنائها او التسقيف والمحارة والدهانات والابواب والشبابيك والسراميك وتوصيل المياه والكهرباء بالإضافة إلى توزيع المشاريع التنموية والاثاث المنزلى الكامل.

ووجه الأهالى خلال الفيديو الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تكفله باعادة إعمار منازلهم وتحويلها من "خرابات" غير صالحة للحياة، إلى منازل تكفل لهم حياة كريمة، ومعيشة آمنة.

الجدير بالذكر ان النخيلة تعد القرية السادسة التى تقوم " حديد المصريين " باعمارها بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة اعمار القرى الأكثر فقراً واحتياجاً بالصعيد، والتى أطلقها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة فى يونيو 2014 .