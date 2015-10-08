الرئيس يزور جهاز المخابرات العامة ويناقش تحديات الأمن القومى المصرى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس مقر المخابرات العامة المصرية، حيث كان فى استقباله خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة وقيادات الجهاز.

وعقد الرئيس اجتماعاً مع رئيس الجهاز بحضور قيادات وأعضاء المخابرات العامة، وتمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التى تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

واستمع الرئيس إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجى مع التحديات المختلفة، ووجّه باستمرار العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر من المخاطر التى تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى يبذلها رجال المخابرات العامة.