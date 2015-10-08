"العليا للانتخابات": يحق للناخب التصويت ببطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا

أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن المؤسسات الدستورية تُستكمل بانتخاب مجلس نواب مما دفع العديد من الدول إلى توجيه النظر لمصر، وتابع "وتلقينا عشرات الطلبات من دول عديدة لمتابعة الانتخابات، إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، مما يعكس اهتمام العالم أجمع بالانتخابات البرلمانية".

وأشار مروان خلال كلمته بالندوة الحوارية المنعقدة الآن بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بين مجموعة من الشباب واللجنة العليا للانتخابات، إلى أن الناخب يحق له التصويت ببطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.