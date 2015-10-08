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"العليا للانتخابات": لا لجان للمغتربين وتخصيص سيدات لكشف وجه المنتقبات

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"العليا للانتخابات": لا لجان للمغتربين وتخصيص سيدات لكشف وجه المنتقبات "العليا للانتخابات": لا لجان للمغتربين وتخصيص سيدات لكشف وجه المنتقبات
أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه يجب على الناخبة المنتقبة كشف وجهها للتأكد من شخصيتها، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خصصت سيدة بكل لجنة فرعية للتأكد من شخصية المنتقبات، وفى حال رفضها لن تستطيع التصويت.

وأضاف مروان خلال كلمته بالندوة الحوارية المنعقدة الآن بمسرح وزارة الشباب والرياضة بين مجموعة من الشباب واللجنة العليا للانتخابات، أنه لن يكون هناك لجان للمغتربين بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن كل مرشح يحق له إرسال مندوب بكل اللجان الفرعية، وأن الفرز سيكون باللجان الفرعية، وأن إعلان الفائزين سيكون من جانب اللجنة العليا نفسها.

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مصر 365