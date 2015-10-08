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بدء عملية برية واسعة لتحرير مناطق تسيطر عليها داعش في سوريا (فيديو)

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بدء عملية برية واسعة لتحرير مناطق تسيطر عليها داعش في سوريا (فيديو) بدء عملية برية واسعة لتحرير مناطق تسيطر عليها داعش في سوريا (فيديو)

الجيش السوري يقصف مواقع لداعش

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش السوري، اليوم، بدء قواته هجومًا واسع النطاق على مواقع إرهابيين لتحرير مناطق وبلدات تقع تحت سيطرتهم.

وأكد العماد علي عبد الله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري لشبكة “روسيا اليوم”،  أنه بعد الضربات الجوية الروسية التي خفضت القدرة القتالية لـ”داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فقد حافظت القوات المسلحة السورية على زمام المبادرة العسكرية وشكلت قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد كان أهمها الفيلق الرابع اقتحام.

وأضاف رئيس أركان الجيش السوري أن القوات المسلحة السورية بدأت “هجوما واسعا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من الإرهاب وويلاته وجرائمه”.

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