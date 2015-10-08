تنظيم داعش يقصف عناصر البيشمركة الكردية في العراق بالغاز السام

أظهرت نتائج فحص أجرتها فرق من “التحالف الدولي ضد الإرهاب” على دماء عناصر من البيشمركة الكردية العراقية، أن تنظيم (داعش)، قصف مناطق شمال العراق بغاز الخردل السام.

وأعلنت “وزارة البيشمركة”، التابعة لإقليم كردستان العراق، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، الخميس، أن تنظيم “داعش” استخدم غاز الخردل في قذائف الهاون التي أطلقها على قوات البيشمركة، في أغسطس الماضي.

وكشف الوزارة أن فحوصاً أجريت على عينات من الدم أخذت من 35 مقاتلاً من قوات البيشمركة تعرضوا لهجوم من تنظيم “داعش” في مناطق محاذية للموصل بشمال العراق، وأكدت استخدام التنظيم لغاز الخردل.

وأوضح أمين عام “وزارة البيشمركة” الفريق جبار ياور، لـ”سبوتنيك”، أن نتائج الفحص هذه أجريت من قبل “التحالف الدولي ضد الإرهاب”.

وذكر ياور أن عملية الفحص للمناطق التي تعرضت للقصف بغازات غريبة قرب الموصل، قُسمت ما بين “التحالف الدولي” ووزارة الدفاع العراقية الاتحادية، التي ينتظر إقليم كردستان نتائج الفحص منها.

وفي نهاية شهر أغسطسالماضي، شن تنظيم (داعش) قصفاً على بعض المناطق قرب سد الموصل، صاحبه انبعاث غازات غريبة من بعض القنابل، تسببت بحالات اختناق وحروق لبعض قوات البيشمركة المتواجدة هناك.